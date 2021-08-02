Bakan Koca, yangın bölgelerinde görev alan gönüllü UMKE personelini paylaştı

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinde vatandaşların yardımına koşan gönüllü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere, “İnsanlar acı çektiğinde üstesinden insanlık gelir. Gönüllü UMKE ekipleri ve acil sağlık hizmetleriyle felaket bölgelerindeyiz” notunu ekledi.
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