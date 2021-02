-Bülent Aydınlı detay

( ANTALYA -ÖZEL) AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz"



- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, pandeminin organ bağışını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bizim organ nakli bekleme listemizde her yıl yüzde 10 hastamızı maalesef kaybederiz yeterli organ bulamadığımız için. Bu yıl ise bu rakam yüzde 15-20’lere dayanmış durumda. Ciddi bir şekilde bağış eksiği var" dedi.

Dünyanın sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi organ Nakli Merkezi'nde Covid-19 hem bağışçı sayısını hem de nakil sayısını büyük oranda düşürdü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, nakillerdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Aydınlı, pandemi dönemi de olsa Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleri doğrultusunda nakillere devam ettiğini bildirdi.Alınan önlemler çerçevesinde nakillere devam ettiklerini dile getiren Aydınlı, "Bizim bekleme listemizde özellikle 2020 yılında pandemiden dolayı organ bağışında azalma olduğu için vefat eden de çok. Normalde bizim bekleme listemizde her yıl yüzde 10 hastamızı maalesef kaybederiz yeterli organ bulamadığımız için. Bu yıl ise bu rakam yüzde 15-20’lere dayanmış durumda. Ciddi bir şekilde bağış eksiği var. Bağışçı eksiği pandemiden dolayı dünyanın da bir gerçeği durumunda. Kovid-19 hastalarına yoğun bakımda daha çok öncelik verilmektedir” diye konuştu.

"Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz"Beyin ölümü tanısını da az olduğunu ifade eden Aydınlı, “Donör olmayan hastalara halkımızın bağış yapmasını istiyoruz. Bizim 150 civarında karaciğer, bin 500 böbrek nakli bekleme listemiz var. Bağışçı bulamazsak bir dahaki yıl yüzde 15-20’si hayatımızda olmayacak. Pandeminin kayıplarda yüzde 10 ekstra bir etkisi olacak. Sağlık Bakanlığının ciddi önlemleri var. hem pandemi ile mücadele ediyorlar bağışında uygun şartlarda devam etmesi için çalışıyorlar. Tüm dünyada olduğu gibi bağışçı bizde de azaldı” dedi.

Beyin ölümü tanısı ve konulan tanıda da bağışın azaldığına dikkati çeken Prof. Dr. Aydınlı, "Geçen yıllara beyin ölümü olup da bağışlana organ sayısında, ülkemizde de dünyada da bir düşüş var. Bağışlar azaldığı için bekleyen hastalara organ bulmamız azaldı” dedi.

"Beyin ölümü, kesin ölüm halidir"Organ bağışının anlatılmasında sağlıkçılara önemli işler düştüğünü dile getiren Bülent Aydınlı, “Dünyada ilk 1980’lerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organ bağışı yapılabilir denildi. Organ bağışı tıbben de dinen de hukuken de bir ölüm halidir. Kişiye ‘başınız sağ olsun beyin ölümü oldu’ deniliyorsa artık o hastanın geri dönüşü yoktur. Dünyada milyonlarca beyin ölümü tanısı konuşmuş, bunların bir kısmının organları bağışlanmış, bir kısmının bağışlanmamış. Hiçbir organı bağışlanmamış insanın geri döndüğü olmamıştır. Bazı tevatürler oluyor. 'Beyin ölümü olmuşta geri dönmüş'. Bunlar kesinlikle beyin ölümü tanısı konulan yüzde 100 olan değil. Yüzde 100 beyin ölümü tanısı konulan kişinin geri dönmesi ne yazık ki yoktur. Buna ölü olarak bakılır” ifadelerine yer verdi.Aydınlı, beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakınlarının organ bağışında bulunması halinde, organ bulunamadığı şu dönemlerde bağış yaparak bir çok kişiyi hayata bağlayacağını bildirdi."38 yıldır nakil yapılıyor"Prof. Dr. Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinin 38 yıldır nakil yaptığını hatırlatarak, "5 binin üzerinde böbrek nakli, 800 karaciğer nakli yapıldı. Kalp nakli yapılan bir merkez. Kompozit doku nakli yapıyoruz. Gelecekte akciğer ve bağırsak nakline başlamayı planlıyoruz. Dünyada en fazla çeşitli kornea, kemik iliği nakli yapılıyor. Merkezimizin deneyimi oldukça yüksek. Bu hastalarımızı iyi değerlendirme yönlendirmede de başarılıyız” ifadelerine yer verdi.



