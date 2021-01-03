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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada...Dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, sonra sarılıp gittiler

Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada...Dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, sonra sarılıp gittiler

Tekme tokat kavga anı

Sarılar Kamera Alacak Verecek Meselesi Cep Telefonu 

-Yerlerde sürüklenmeleri
-Mahallelinin ayırması
-Arkadaşların sarılıp gitmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- İki arkadaşın yumruk yumruğa kavgası kamerada İSTANBUL

- Arnavutköy’de iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, iddiaya göre, iki arkadaş kendi aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Sokak ortasında birbirleriyle dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı ayırmak için gelen mahalleli ise neye uğradığını şaşırdı.İki arkadaşın sokak ortasındaki kavgası, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadaşların uzun süre tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Kavga eden şahısların birbirilerini yerlerde sürükledikleri görülüyor. Görüntülerde mahallelinin gençleri ayırmaya çalıştığı, gençlerin daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak yollarına devam ettikleri görülüyor.
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