Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda oluşturulan alanda aşılama yapıldı
- Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama için kurulan alan - Sağlık çalışanları - Bilgilerin kontrolü ve aşının hazırlanması - Aşının yapılması - Garda görevli personelin konuşması - Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu'nun açıklamasıANKARA - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından .
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