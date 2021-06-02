ANKARA - Sağlık Bakanı Koca: 'Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak'
ANKARA - Sağlık Bakanı Koca: "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak" - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid - 19) Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Kovid - 19 aşısı) Son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır."
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