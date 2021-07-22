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ANKARA - Sağlık Bakanı Koca, 112 ekibinin yaralanan kuşa pansuman yaptığı görüntüleri paylaştı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Sağlık Bakanı Koca, 112 ekibinin yaralanan kuşa pansuman yaptığı görüntüleri paylaştı

ANKARA - Sağlık Bakanı Koca, 112 ekibinin yaralanan kuşa pansuman yaptığı görüntüleri paylaştı

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı videoSağlık Bakanı Koca, 112 ekibinin yaralanan kuşa pansuman yaptığı görüntüleri paylaştıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 112 ekibinin yaralanan kuşa pansuman yaparken çekilen görüntülerini paylaştı.Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Gaziantep İl Ambulans Başhekimliğinde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi. Sağ olun arkadaşlar."

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