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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Koca: 'Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum''

ANKARA - Koca: 'Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum''

ANKARA - Koca: "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum'' - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (4)Koca: "Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu."Koca: "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum."Koca: "Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir."

Sayılar Toplantı Basın Açıklaması Akkale Sağlık Çalışanları 

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