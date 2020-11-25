ANKARA - Koca: 'Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı''
ANKARA - Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı'' - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıAANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (1)Sağlık Bakanı Koca: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı."
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