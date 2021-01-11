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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya’da sağlık tesislerinde Kovid-19 aşı uygulama noktaları hazırlandı

Amasya’da sağlık tesislerinde Kovid-19 aşı uygulama noktaları hazırlandı

Aşı odalarından genel, detay görüntüler. Aşı deposu ve nakil araçlarından görüntüler. Uzm. Dr. Erman Zengin ile röportaj. Sağlık personeline yönelik bilgilendirme toplantısından görüntüler.

( AMASYA ) - AMASYA

Rehabilitasyon Toplantı Sağlık Personeli Aile Sağlığı Merkezi Sağlığı Merkezi 


- Korona virüs (Kovid-19) aşısının uygulanması için Amasya’da tüm hazırlıklar yapılarak aşı uygulama noktaları hazırlandı. Aşılama öncesi sağlık personeline yönelik bir dizi bilgilendirme yapıldı. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Erman Zengin, “Kovid-19 aşısının ilimize geldiği andan itibaren aşıları uygulayacağımız yerleri oluşturduk. Birinci basamak sağlık tesislerimizde, aile sağlığı merkezilerimizde ve hastanelerimizde 186 aşı uygulama noktası oluşturduk. Buralara vatandaşlarımızı tek tek alarak uygun soğuk zincir kuralları dahilinde aşılarını uygulayacağız” dedi.
Aşılanan kişilerin bir süre gözlem altında tutulacakları alanların da oluşturulduğunu belirten Uzm. Dr. Zengin, öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastaları olanlar, huzurevi, engelli bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinde kalanlar ile hizmet sunanların aşılanmasına yönelik planlama yapıldığını söyledi.

Hastaların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceklerine değinen Zengin, öncelikli risk grubunda olup olmadıklarını öğrenip e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alabileceklerini kaydetti.
(MÇ-SLH-Y)
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