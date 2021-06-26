Akademisyenlerin hizmet verdiği ilk aile sağlığı merkezi açıldı

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- Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlayan ilk "Eğitim Aile Sağlığı Merkezi" Nilüfer’de açıldı. Sağlık Bakanlığı Bursa Uludağ Üniversitesi 36 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Timur, Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alparslan Türkkan, akademisyenler ve idarî personel katıldı.

Programda konuşan Rektör Kılavuz, merkezin yaklaşık bir yıldır faaliyette olduğunu, ancak pandemi sebebiyle resmî bir açılış töreni gerçekleştiremediklerini vurguladı. Merkezde yaklaşık bir yıl zarfında toplam 30 bin hastaya muayene, aşı, izlem gibi çeşitli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunduklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırma görevlilerinin merkezde çok daha kaliteli bir eğitim hizmeti alabileceklerini vurguladı. Kılavuz, “Araştırma görevlilerimiz, üniversitemizde ve hastanemizde en iyi şekilde yetiştiriliyor. Ancak burada halkla iç içe olmaları, sahayı tanımaları, sağlık hizmetinin bir parçası olmaları ve araştırma faaliyetlerine katılmaları daha donanımlı aile hekimliği uzmanlarının yetişmelerine vesile oluyor. Ayrıca tıp fakültesi öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreci içerisinde bulunan aile hekimliği uygulama stajlarını da burada yapıyorlar. Bu hizmetin ortaya çıkmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin şehrimize, üniversitemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak kendi ilçelerinden böylesine özel bir merkezin hizmete açılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.



Üniversite ile iş birliklerinin uzun yıllardır devam ettiğine işaret eden Turgay Erdem, "Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecek. Sağlık, hepimiz için çok önemli. Özellikle yaşadığımız süreçten sonra sağlığımızın ve sağlıkçılarımızın kıymetini daha iyi anladık. Burada verecekleri hizmetlerden dolayı akademisyenlerimize şimdiden teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu. BUÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu da, aile hekimliğinin insanı, ailesi, yaşadığı toplum ve çevresi ile bir bütün olarak ele alan tek tıp disiplini olduğunu söyledi.



Halkın içerisinde sağlık hizmetleri verecek bir merkezde çalışacak olmalarını çok kıymetli bulduklarını kaydeden Uncu, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Törenin ardından Aile Sağlığı Merkezi’ni gezen davetliler verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. (AÇ-MŞ)

