Adıyaman’dan Diyarbakır’a gelen çiftin 8 yıllık çocuk hasreti ’Rosi’ yöntemiyle son buldu

-Gebelik kesesinden görüntü

-Hastalardan ve yazılan mektuplardan görüntü

-Hakan Çoksüer röportajı

-Medine Karakuş röportajı

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Adıyaman’da yaşayan 30 yaşındaki Medine Karakuş, 8 yıllık evliliğinde erkek faktörlü infertilite nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e muayene oldu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından tapılan Rosi tedavisinin sonuç vermesiyle çiftin 8 yıllık çocuk hasreti son buldu. Adıyaman’da yaşayan 8 yıllık evli Medine Karakuş, çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Karakuş, bu süreçte eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verince umutlarını yitiren Karakuş çifti, akraba tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu erkek faktörlü infertilite teşhisi konuldu. Çifte yapılan tedaviler ve erkeğe uygulanan ‘Rosi’ tedavisinin sonuç vermesiyle Karakuş çiftinin 8 yıllık çocuk hasreti son buldu. "Hasta bize gelirken çok umutsuzdu" Hastasının çocuk isteğiyle daha önce birçok merkeze başvurduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, erkekte azosperm nedeniyle sperm bulunulmadığını söyledi.



Prof. Dr. Çoksüer, "Sperm bulanamadığı için müdahale de, işlem de yapılmış. Fakat tüp bebek dahi şansının olmadığı söylenmiş. Spermi hiç olmayan bu hastada Rosi yöntemini uyguladık. Rosi yöntemi özellikle Japonya’da uygulanan bir yöntem ve artık yavaş yavaş bizim ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Biz de öncü hücrelerle belli başlı bir etkisel akımla uyarı sağlayarak spermin yumurtayı daha iyi döllenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi biz bu yöntemi erkek için yaptık. Bu yöntemi yapmadan önce sperm detoks tedavisi uyguladık. Spermi güçlendirdik. Spermin daha kaliteli çıkması için sperm detoks tedavisi yaptık. Sonrasında da tüp bebek esnasında Rosi tedavisi uyguladık. Tabi bayana da beli başlı uygulamalar yaptık. Tüp bebek esnasında yumurtaların daha iyi tutunması için, yumurta kalitelerini daha fazla olması için ve rahim duvarını güçlendirmek için akupunktur uygulaması yaptık. En sonunda gebelik elde ettik. Hasta bize gelirken gerçekten çok umutsuzdu. Daha önce birçok yere gitmiş ve umudu kesilmişti artık. Tedavilerimizin ardından gebelik kesesini gördük. Hastada müthiş bir mutluluk var" dedi.

Adıyaman’dan gelen 30 yaşındaki Medine Karakuş, 8 yıllık evli olduğunu ve Rosi tedavisi yöntemiyle gebe kaldığını söyledi.



Karakuş, "8 yıllık çocuk hasretimiz son buldu. Hakan hocaya çok teşekkür ederim" diye konuştu.





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