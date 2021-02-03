80 yaşındaki vatandaştan aşıya gelen doktora: “Düğününe geleceğim”

-Aracın karda mahsur kalması ve aracın itilmesi

-Ekibin Mehmet Eskici’nin evine gelmesi

-Aşı yapılması

-Aşı sonrasında ‘evlilik’ diyaloğu

-Mehmet Eskici ile röp

-Doktor Zeynep Gizem Çelebi ile röp.

-Ekibin evden dualar ile ayrılması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Karlı yolları aşarak aşıya giden genç kadın doktor ile ilginç ‘evlilik’ diyaloğu- “Bu karda kışta benim sağlığım için buraya geldin, bende senin düğününe gelirim” ADIYAMAN



- Karlı yolları aşarak köyde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı amcaya aşıya giden genç kadın doktora, “Sen benim sağlığım için karda kışta buraya geldin, evlenirsen bende senin düğüne gelirim” dedi.

Ekip dağ taş, yağmur çamur, kar kış dinlemeden 75 yaş üstü kişilere aşı vurmak için köy köy dolaşıyor. Kar yağışı ile birlikte köylerde ki yaşlılara ulaşmak güçleşiyor ancak ekipler engelleri aşıyor. Bu ekiplerden bir tanesi Adıyaman merkeze bağlı Rezip köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Eskici’ye aşı vurmak için yola çıktı. Kardan dolayı araçları yolda ilerlemeyen ekip, aracı iterek kurtardı. Sağlık ekipleri Mehmet Eskici’ye ulaştıklarında aşının faydalarından, korona virüsten korunmada maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemini anlattıktan sonra aşısını yaptı. Ekip aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını görmek için ekip 15 dakika bekledi. Genç kadın doktor ile yaşlı adamın “evlilik” diyaloğu Bekleme esnasında Mehmet Eskici, genç Doktor Zeynep Gizem Çelebi’ye ‘evli’ olup olmadığını sordu. Doktor Zeynep Gizem Çelebi, bekar olduğunu söyleyince, ikili arasında güldüren bir diyalog yaşandı. Mehmet Eskici’nin kadın doktorun bekar olduğunu öğrenince, “Maşallah, Allah sana hayırlı bir erkek nasip etsin” sözü gülüşmelere neden oldu. Doktor Çelebi’nin ‘hayırlısı amca’ sözünün ardından Mehmet Eskici, genç doktora evlilik nasihatler vererek, “Evlenince kocanın kıymetini bil. Oda seninkini bilsin. Kızımsın, bacımsın kusura bakma” dedi.

Genç doktorun, “Evlenirsem düğünüme gelir misin?” şeklindeki sorusuna, Mehmet Eskici, “Tabi gelirim, niye gelmeyeyim. Sen benim sağlığım için bu karda bu kışta Adıyaman’dan geliyorsun. Ben neden gelmeyeyim” diye cevap verdi. Mehmet Eskici, evine kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür ederek, “Devletimizden Allah razı olsun. Telefon ettiler, kapıya kadar da geldiler. Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyetine Allah bu gücü vermiş” dedi.

Doktor Zeynep Gizem Çelebi ise, aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler sabah akşam demeden, dağ bayır, kar kış demeden bütün köylerimizi, 75 yaş üstü bireyleri aşılamak için geziyoruz. Bizler özveri ile çalışıyoruz. Toplumumuzda lütfen sosyal mesafeye uysunlar, maskelerini kullansınlar, hijyen kurallarına dikkat etsinler ve aşılarını olsunlar. Aşılama ile ilgili çalışmalarda yollarda büyük zorluklar çekiyoruz. Ama hepimiz gittiğimiz evlerdeki bireylere kendi anne babamız gibi yaklaşıyoruz. Bu yaşadığımız zorluklar çok önemli de olmuyor. En önemlisi biran önce salgının bitmesi ve olabildiğince toplumda en yüksek düzeyde aşılanmanın sağlanması” dedi.

Doktor Aydın Tanrıverdi, Doktor Zeynep Gizem Çelebi ve Sağlık Memuru İsmail Yıldız, bekleme süresinin ardından Mehmet Eskici’nun duaları ile evden ayrıldı. (AHM-SD-



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