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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı

4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı

Pazardan görüntü

Pazarcı Zabıta Denetimi Farkındalık Yasaklar Polis Ekipleri 

-Polis ve zabıta denetimi
-Broşür dağıtımı
-Adnan Sözen röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu Amasya'da, 4 ay aradan sonra ilk defa kurulan cumartesi pazarında, zabıta ve polis ekipleri vatandaşları "size bir şey olmasın" diyerek tek tek uyardı. Amasya'nın Suluova İlçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suluova Belediyesi zabıta ekipleri, salgına karşı vatandaşların daha duyarlı olması için ortak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, virüs bulaşma riskinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için adeta seferber oldu. Ekipler pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak broşürler dağıttı, vatandaşlara sözlü olarak uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Polisin vatandaşa yaptığı uyarılarda," Devletimiz ve bizler sizler için 7-24 sahadayız. Yeterki, size bir şey olmasın" ifadelerini kullanması ise vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar ve pazarcı esnafları," Devletimiz bizim için uğraşıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere de kurallara uymak düşer" diyerek polis ve zabıta ekiplerine teşekkürlerini ilettiler. Suluova Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Adnan Sözen ise yaptığı açıklamasında," Pandemi yasaklarından dolayı cumartesi pazarımız 4 aydır cuma günleri hizmet vermekte idi. Cuma günleri birçok esnaflarımızın işleri düşüktü. Pazarcı esnaflarımızın taleplerini İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza ilettik sağ olsunlar bizlere destek verip cumartesi pazarımızı tekrar kurmamıza müsaade ettiler. Esnafımız gelen müşterileri özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı uyarıyor, bizler de takipçisi olarak polisimize ve zabıta ekiplerimize destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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