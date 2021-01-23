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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
112 acil servis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında vakalara daha hızı ulaştı

112 acil servis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında vakalara daha hızı ulaştı

Vaka bilgisi alırken görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Hastane 112 Acil Servis Amed 

-Vakaya giderken görüntü
-Vakaya giderken yoldan görüntü
-Vakaya ilk müdahale görüntü
-Vakayı sedye ile ambulansa alırken görüntü
-Vakaya ambulansta müdahale görüntü
-Vaka hastaneye götürülürken görüntü
-Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 112 acil servis ekiplerinin vakalara ulaşım hızı yükseldi. Mardin 112 acil servis istasyonunda paramedik olarak çalışan Muhammed Çomaktekin, pandemide vakaların yoğunlaştığını söyledi.

Yoğunlaşan vakalarla birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının vakaya ulaşım hızını arttırdığını ifade eden Çomaktekin, "Vakalarımız yoğunlaştı. Fakat vakaya ulaşım oranlarımız aynı oranda yükseldi. Yüzde 99 gibi bir oranımız var. Kırsal olsun, kentsel olsun, vakalarımıza gayet iyi bir sürede ulaşıyoruz. Biz tedbirlere uymaya çalışıyoruz. Vaka komuta tarafından bize verildiğinde ekipmanlarımızı gerektiği gibi tulumlarımızı, önlüklerimizi, N95 maskelerimizi giyip, vakaya yöneliyoruz. Ona göre hastaya müdahale edip transportunu hastaneye sağlıyoruz. Burada en önemli nokta vatandaşlarımızın kişisel hijyene ve maskeye önem vermesidir" dedi.
"Kısıtlamalar sayesinde vaka oranımız düştü" Kısıtlamalar sayesinde vaka oranlarının düştüğünü aktaran Çomaktekin, "Kısıtlamalar sayesinde vaka oranımız oldukça iyi seviyelere düştü. Kısıtlamalar olunca trafik de yoğun olmuyor. Bu yüzden vakaya ulaşım sürelerimiz gittikçe arttı. Çünkü bizi daha çok yoran şey vakalara ulaşımda trafikti. Trafikte insanlar hala bize yol vermiyor. Biz ne kadar tepe lambaları flaşörleri kullansak da yol verilmemesi vakaya ulaşım sürelerimizi uzatabiliyor. Vatandaşlarımızdan zaten en çok istediğimiz şey trafikte siren sesini duyduğunda mutlaka sağdaki araçların sağa, soldaki araçların sola geçerek bize orta bir hattan yol vermelerini rica ediyoruz. Bu şekilde biz hastalara daha hızlı ulaşırız, daha çok hayat kurtarırız" diye konuştu.

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