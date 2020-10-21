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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Zonguldaklılar maskesiz sokağa çıkmıyor

Zonguldaklılar maskesiz sokağa çıkmıyor

- Caddeden detaylar, vatandaşlar, maske takanlar, maskesiz gezenler

-- Kadın ve Mertcan özdemir ile röp.

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Korona virüs tedbirlerine karşı Zonguldak halkı sosyal mesafe ve maske kurallarına uydu. Zonguldak’ta korona virüs tedbirleri sosyal mesafe ve maske uyarıları sıklıkla devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilse de bazı vatandaşların, maske takmadıkları görüldü.
Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara, tepki gösteren Mertcan Özdemir, "Gençler gerçekten umursamıyor. Acilen gençlere yasak gelmesi lazım.65 yaş üzeri kurallara uyuyor ama gençler uymuyor. Acilen sıkı tedbirlerin gelmesi lazım" dedi.
"Kurallara uymazsak bizlerde hasta oluruz" diyen bir vatandaş, "Maske takıyorlar ve kurallara uyuyorlar. Psikolojimiz bozuldu ama kurallara uyarsak bir sorun yok. Kurallara uymazsak bizlerde hasta oluruz" diye konuştu.
(BA-OA
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