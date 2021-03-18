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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 mühendis, 1 işçi yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 mühendis, 1 işçi yaralı

- Ambulansların gelişi

İlk Müdahale Hastane İş Kazası Maden Ocağı 

-- Yaralıların gelişi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kadın mühendis ve bir işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Ana yolda meydana gelen iş kazasında Yeşim C. isimli kadın maden mühendisi ile Zekai Ü. isimli işçi yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı.İki yaralı ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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