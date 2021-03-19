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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

ZONGULDAK - Polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

- Şüphelilerin hastaneye getirilişi - Otomobilden görüntülerZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil kanala düştü. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kozlu ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABT 266 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Pazarcı Polis Hastane Dur İhtarı Direksiyon 

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