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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ZONGULDAK - Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, temaslarda bulundu

ZONGULDAK - Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, temaslarda bulundu

- Memur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un il temsilciliğine gelmesi - Memur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'dan detaylar - Memur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un açıklamasıMemur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, Zonguldak 'ta temaslarda bulundu: - "(Karadeniz'deki doğal gaz keşfi) Bu sadece Zonguldak 'ın değil, Türkiye'nin bir kazanımı"ZONGULDAK (AA) - Memur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye'nin bir kazanımı olduğunu belirtti.
Enerji Bir - Sen Genel Başkanı da olan Tonbul, kentte katılacağı "Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kurum İdari Kurulu Toplantısı" öncesi Memur - Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti.Burada konuşan Tonbul, kurumun memur ve işçi sayısı açısından azalan bir personel yapısı olduğunu söyledi.

Kurumdaki personel yapısından bahseden Tonbul, toplu sözleşme kazanımlarının hayata geçme noktasında sıkıntılar varsa bunları TTK idarecileriyle görüşeceklerini kaydetti.
Bir gazetecinin TTK'ye işçi alımıyla ilgili kamuoyunda beklentilerin olduğu yönündeki sorusunu Tonbul, şöyle yanıtladı:"Bize düşen görev işçi sendikalarıyla birlikte hareket ederek bunları ilgili yerlere iletmektir. Tabii bölgenin siyasilerinin de bu konuda etkili olması gerekiyor. Onlarla da iş birliği yaparız. Kurumun ihtiyaçları ve gelişen dünya şartlarına göre hızlı hareket etmesi lazım. Hızlı hareket ederken personel sayınızda herhangi bir düşüş olmuyorsa bunda bir sıkıntı yok ama hızlı hareket etmek için bazı birimlerin birleştirilmesi, yeni birimlerin oluşturulması gibi şeyler, kurumun ihtiyaçlarına göre olabilir. Ancak şu anda biz henüz bir görüşme yapmadık." ifadelerini kullandı.Tonbul, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin önemli olduğuna işaret ederek, "Ülkemiz açısından hayırlı olsun. Bu sadece Zonguldak 'ın değil, Türkiye'nin bir kazanımı. Çünkü biz doğal gazı dışarıdan ithal ediyoruz. Zonguldak 'ta inşallah daha fazlası çıkar. Biliyorsunuz Filyos Projesi de Zonguldak açısından önemli bir proje. Doğal gaz da çıkarsa bu kentin tekrar sıçraması anlamına da gelebilir. Doğal gaz keşke ülkemizin her tarafında çıksa. İnşallah sondajlar da devam edecek." diye konuştu.

Toplu Sözleşme Allah Memur 

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