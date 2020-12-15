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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ZONGULDAK - Maden ocağında üzerine taş düşen işçi ağır yaralandı

ZONGULDAK - Maden ocağında üzerine taş düşen işçi ağır yaralandı

- Sağlık ekiplerinin yaralanan işçiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirmesi - Hastaneden görüntüler Zonguldak 'taki maden ocağında üzerine taş düşen işçi ağır yaralandıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik Beldesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Dursun A. (41), tavandan üzerine düşen taş ile yaralandı.Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan Dursun A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Maden Ocağı 

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