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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'da hareketli dakikalar...İlçe meydanında havaya ateş açtı, boğazına silah dayayıp intihara kalkıştı

Zonguldak'da hareketli dakikalar...İlçe meydanında havaya ateş açtı, boğazına silah dayayıp intihara kalkıştı

Ekiplerin Uyarı Yapması

Polis Taksi Durağı Jandarma Alacak Verecek Meselesi Harekete Geç 

-Ekiplerin Şahsı İkna Çabaları
-detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta alacak verecek davasında ilçe meydanında hareketli dakikalar yaşandı. Borcundan dolayı alacaklı ile kavga eden kişi ilçe meydanında havaya ateş açtı, boğazına silaha dayayarak intihar etmek istedi. Edinilen bilgiye göre, olay Zonguldak’ın Devrek İlçesinde iki kişinin alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Devrek’te taksicilik yapan M.K. alacaklı olduğunu iddia ettiği R.G’yi telefonla arayarak alacağını istedi. Telefonda karşılıklı tartışmanın ardından R.G evindeki av tüfeğini alarak Devrek İlçesine geldi. Bu esnada olayın daha fazla büyümesinden endişe eden R.G’nin annesi durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri Cumhuriyet Alanında taksicilik yapan M.K’yi ekip aracı ile olay yerinden uzaklaştırdı. Cumhuriyet Alanına gelen R.G., M.K’yı taksi durağında bulamayınca ilçe meydanında havaya ateş açtı. Olaya polis ve jandarma müdahale edeceği sırada silahını boğazına dayayan R.G. emniyet güçlerinin ikna çalışmalarının ardından intihar etmekten vazgeçti. Ekipler tarafından gözaltına alınan R.G'nin tüfeğine el konularak ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.
(FE-OA
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