ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Denizkurdu Tatbikatı'ndan görüntülerZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.
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