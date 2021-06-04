ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmak üzere cami avlusuna gelişi - Vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak 'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi'nin açılışında konuştu. (1)
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