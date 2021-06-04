ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3)
- Cami içerisindeki cemaat - Caminin havadan görüntüsü - Cami içerisindeki cemaat - Caminin havadan görüntüsü - Cami avlusunda namaz kılan cemaat - Caminin havadan görüntüsü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye Kur'an - ı Kerim hediyesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin camiden çıkışıZONGULDAK - Zonguldak 'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılıyor. (3)
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