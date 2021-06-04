ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)
- Kur'an - ı Kerim tilaveti - Cami içerisindeki cemaat - Dua edilmesi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi - Caminin havadan genel görüntüsü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi - Camide namaz kılan cemaatZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım