ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı - Detaylar
- Cami alanındaki şadırvanda abdest alan vatandaşlar - Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar - Cami balkonundaki kadınlar - Camiden genel görüntü - Cami avlusundaki vatandaşlar - Başlarına Recep Tayyip Erdoğan yazılı bandana takan çocuklar - Cami dışına kurulan dev ekran - Polislerin güvenlik kontrolü yaparak cami içerisine vatandaşları almaları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama hazırlıkları - Cami avlusunda ibadet eden vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde bulunduğu helikopterin piste inişi - Vatandaşların cep telefonlarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini kayda alması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol tarafından karşılanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye doğru ilerlerken vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin camiye doğru yürümesiZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak 'ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılış programına katıldı.
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