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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı - Zonguldak 'tan detaylar - Anıl Bal'ın açıklamaları - Seyit Palaz'ın açıklamalarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı - Zonguldak 'ta çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti - Kent sakini Anıl Bal: - "Bulunan rezerv, hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet"ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra - 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak 'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.Kentte çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti.Kent sakini Anıl Bal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla izlediklerini ve müjdeden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak 'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu.
Maden işçisi Seyit Palaz da rezervin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz de çok sevindik. Cumhurbaşkanımızdan duymamız da güzel oldu." dedi.

Küplü Karya Muhabir Allah Sevindik 

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