ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşallah Zonguldak 'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz" - Caminin havadan genel görüntüsü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesinin kesimi için sahnede bulunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları yanına çağırması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin sahneden ayrılmasıZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak 'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi'nin açılışında konuştu. (3)
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