Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşallah Zonguldak 'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz" - Caminin havadan genel görüntüsü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesinin kesimi için sahnede bulunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları yanına çağırması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin sahneden ayrılmasıZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak 'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi'nin açılışında konuştu.
(3)

Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement