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Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı

Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı

- Yanan alanlardan aktüel ve drone görüntüsü

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-- Zeytinliği yanan köylülerle röportaj
-- Genel ve detay görüntüler

( MUĞLA - ÖZEL - DRONE)- “Cennetimiz, cehennem oldu”- Çökertme'de yanan alanlar havadan görüntülendi MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nde çıkan orman yangınının küle çevirdiği zeytinliklerini gören köylüler gözyaşlarını tutamadı. 28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Ormanlarla iç içe olan zeytinlikler de yangından nasibini aldı. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının bazıları tamamen yanarken bazıları da yangının ısısından etkilendi. Çökertme Mahallesindeki zeytinlik arazilerinin durumunu merak eden bir çift ise gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutmadı. Mustafa Akkaş, “Cennetimiz, cehennem oldu” derken, zeytinliklerin babası ve dedesinden kaldığını söyleyen Ayhan Akkaş ise ağlamaktan güçlükle konuşabildi. Çocukluğunun geçtiği zeytinlikleri yanmış halde gördüğüne çok üzüldüğünü ifade eden Ayhan Akkaş, “Geçim kaynağımız zeytincilikti. Kaç gündür yemek bile yemiyorum” dedi.
Akkaş çifti, bir yandan da yangınla mücadele eden ekiplere buzlu su götürdüklerini söyleyerek, alevlere kahramanca müdahale eden ekiplere teşekkür etti. Havadan görüntülendi Aşağı Mazı’dan Çökertme Mahallesine kadar olan ormanlık ve zeytinlik alan küle dönerken, yangından etkilenen bazı alanlar da drone ile havadan görüntülendi. Ünlü Çökertme Koyu’nun duman altında kaldığı görülürken, adeta kömüre dönen ağaçların görüntüsü ise yürekleri yaktı. (AG-
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