Zeytinburnu yeni ‘Sahipsiz hayvan geçici Bakımevi’ne kavuştu

-Bakımevindeki hayvanlar

-Kürsü konuşmaları

-Başkan ve davetlilerin gezmesi

-Röportaj

-Kurdele kesimi



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Yeniden inşa edilen, hayvan barınma, ameliyathane ve araç sayısı iki katına çıkarılan Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, yenilenerek törenle hizmete açıldı. Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarına daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen, hayvan barınma, ameliyathane ve araç sayısı iki katına çıkarılan Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, yenilenerek hizmete açıldı. Kazlıçeşme Mahallesi'nde gerçekleşen açılış törenine; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti Milletvekili Serap Yaşar, AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turhan, Biruni Üniversite rektörü Adnan Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Kırık ünitesi, röntgen ve hemogram cihazını bünyesine katan yeni Sahipsiz Geçici Hayvan Bakımevimizde aynı zamanda hayvan barınma kapasitesi, ameliyathane ve araç sayısı da iki katına çıkarıldı. “Yeni binada kapasitemiz 81'e çıktı" Sahipsiz hayvanlarla ilgili çıtayı daha fazla yükseltme günü olduğunu anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Zeytinburnu Belediyesinin can dostlarla ilgili hizmetlerinin 2. versiyonunu başlattık. Daha önce var olan Geçici Sahipsiz Hayvan Bakımevini yeniden yaptık. Yeni bakımeviyle birlikte ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, bakım odası ve araçların kapasitesi iki katına çıkarıldı. Burayı daha önce olmayan röntgen, kan analizi yapan cihazlar, ameliyathane, çoklu bakım odalarını yaparak önümüzdeki 20 yılın ihtiyacını karşılayacak hale getirdik. Ayrıca mevcutta bir olan araç sayımızı 2'ye çıkardık. Bize gelen yaralı ve hasta can dostlarımıza yetişme hızımız 2 katına çıkacak. Eski binada 36 hayvanı misafir edebiliyorduk, şimdi yeni binada kapasitemiz 81'e çıktı. Bu geçici hayvan bakım evinde haftanın belli günlerinde ziyaret imkanı olacak ve buradan hayvan sahiplenmek isteyen komşularımıza ilk bakımlarına yapmış olarak hayvanları teslim edeceğiz. Ben bütün komşularıma hayvanları sahiplenmelerini bu vesileyle tavsiye ediyorum” dedi.

“Bu hizmet diğer belediyelere de öncülük edecek” Meclis'te hayvan haklarıyla ilgili yürürlüğe giren yapılan kanunu anlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar da, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın ilgisi sayesinde yasayı olabildiğince kapsayıcı ve güzel bir biçimde geçirdiklerini söyledi.



Bu yasayla devrim niteliğinde hükümler geldi. En önemlisi konu hayvan mal değil can hükmünde olması oldu. Ben de bir hukukçuyum evveliyatında hayvan mal hükmündeydi, Hayvana karşı cürümler TCK'ya göre suç olarak düzenlenmemiş ve kabahatler kapsamındaydı. Bu yasayla yaptığımız en önemli değişiklik, ‘Hayvan bir can, hayvana karşı işlenen cürümler TCK kapsamında suç' olarak düzenlendi.

Belediyelere yükümlülük yüklendi ki hayvan severlerimizin aslında en fazla istedikleri ve talep ettikleri buydu. Zeytinburnu Belediyesi’nin diğer belediyelere öncülük edecek güzel bir hizmeti hayata geçirdiğini görüyorum. Bu hizmet diğer belediyelere de öncülük edecek" ifadelerinde bulundu. Açılış konuşmasının ardından Başkan Arısoy tarafından bakımevinde katkılarından dolayı Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel'e plaket takdim edildi. Bakımevi kurdele kesilmesinin ardından davetliler tarafından gezildi. (SS-ZA-