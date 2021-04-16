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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda kıyıya vuran gemisinin büyük bir bölümü parçalandı

Zeytinburnu'nda kıyıya vuran gemisinin büyük bir bölümü parçalandı

Kargo gemisinin parçalara ayrılması

Uzunlu Argo Şiddetli Fırtına Demirli 

-Kargo gemisi
-Havadan görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- İşçilerin devam eden çalışması ve geminin son hali havadan görüntülendi İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle kıyıya vuran geminin parçalanma işlemleri devam ediyor. Büyük bir bölümü parçalanan geminin son hali havadan görüntülendi. Zeytinburnu sahilinde demirli bulunan 108 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli gemi, 29 Ocak'ta fırtına nedeniyle kıyıya vurmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, gemide bulunan 3 personeli kurtararak tahliye etmişti. Gemi bir süre sonra şiddetli fırtına nedeniyle yan yatarak su almaya başlamıştı. Parçalanma işlemi yapılan gemide geçtiğimiz günlerde de yangın meydana gelmişti. Özel bir şirket tarafında parçalama işlemi devam eden geminin büyük bir bölümü parçalandı. İşçilerin devam eden çalışması ve geminin son hali ise havadan görüntülendi.
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