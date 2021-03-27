Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemleri sürüyor

-Parçalanması

-Detay

-arşiv görüntüler



( İSTANBUL -DRONE)- Geminin yaşam alanı parçalandı İSTANBUL



- Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle kıyıya vuran geminin parçalanma işlemleri devam ediyor. Geminin yaşam alanı kesilerek gövdesinden ayrılırken, parçalanma işlemi ve işçilerin çalışması havadan görüntülendi. Zeytinburnu sahilinde demirli bulunan 108 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli gemi, 29 Ocak'ta fırtına nedeniyle kıyıya vurmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, gemide bulunan 3 personeli kurtararak tahliye etmişti. Gemi bir süre sonra şiddetli fırtına nedeniyle yan yatarak su almaya başlamıştı. Kıyıdaki gemiye özel bir firma tarafından parçalanma işlemleri başlatılmıştı. Özel bir şirket tarafında parçalama işlemi devam eden geminin yaşam alanı kesilerek gövdesinden ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gemin söküm işlemleri hava şartlarına göre 40 içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Gemin parçalanma işlemleri ve işçilerin çalışması havadan görüntülendi.



loading...