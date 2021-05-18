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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zeytinburnu’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yaralılara müdahale

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan detay
-Ekiplerden detay
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi ile Muharrem Aksoy Caddesinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Aksoy Caddesinden gelen 34 YR 4259 plakalı otomobil ile 10. Yıl caddesinde seyir halinde olan 34 BP 7428 plakalı otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazada, 34 BP 7428 plakalı araç sürücüsü Celal C. ve aynı araçta bulunan iki kadın yolcu ile diğer aracın sürücüsü Mustafa A. yaralanarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde dubalarla önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (FT- MB-
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