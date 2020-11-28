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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ZAGREB - Hırvatistan'da Kovid-19 salgınına karşı ek tedbirler yürürlüğe girdi

ZAGREB - Hırvatistan'da Kovid-19 salgınına karşı ek tedbirler yürürlüğe girdi



: - Zagreb sokaklarından detaylarZAGREB (AA) - Hırvatistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarındaki artış nedeniyle alınan ek tedbirler gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi. En az üç hafta uygulanacak tedbirler kapsamında ülke genelindeki restoran, kafe ve spor salonları kapatılırken, ibadet yerlerine de kişi sınırlaması getirildi, toplu taşımanın yüzde 40 kapasite ile hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Koronavirüs Toplu Taşıma 

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