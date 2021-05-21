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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ZAGREB - Hırvatistan'da Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı düzenleniyor

ZAGREB - Hırvatistan'da Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı düzenleniyor



: - Öğrenci kurultayından detaylar - Miljenko Jurkovic'in açıklaması - Yavuz Kartallıoğlu'nun açıklaması - Gürer Gülsevin'in açıklamasıZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb , bu sene ilk kez düzenlenen Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı'na ev sahipliği yapıyor. Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen ve 22 Mayıs'a kadar devam edecek kurultaya, Hırvatistan'ın yanı sıra bölge ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'te Türkoloji okuyan öğrenciler de katılıyor.Kurultayın açılışında konuşan Felsefe Fakültesi Dekanı Miljenko Jurkovic, Zagreb 'deki Türkoloji Bölümünün 1994'te kurulduğunu belirterek kurultaya, Türkiye'den de katılımın olduğunu ifade etti.
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin de kurultayın geleneksel hale gelmesini temenni ederek ilk kez gerçekleşen bu etkinliğin öğrencilere büyük katkı sağlayacağını vurguladı.Türkoloji Bölüm Başkanı Azra Abadzic Navaey ise bu tarz etkinliklerin tecrübe paylaşımı açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.
YEE Türkçe Eğitim Müdürü Yavuz Kartallıoğlu, bu bölümü okuyan öğrencilerin Türkiye ile dostluk köprüsü oluşturduklarını vurgulayarak öğrencilere başarılar diledi.Kurultay kapsamında, 40 öğretim görevlisi 33 oturumda öğrencilerle buluşacak.

Öğretim Görevlisi Başkent Öğrenciler Dostluk Köprüsü 

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