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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular

zabıtalar

Seccade Kalaba Alabalık Memur Zabıta 

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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesinde namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları kapsamında içeride yer bulamayınca dışarıda namazlarını eda etti. Zabıta görevlileri, dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye cemaatteki vatandaşlara şemsiye tuttu.Uludere'de namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında içeride yer bulamayınca seccadelerini avluya serip namaz kılmaya başladı.
Çevrede bulunan zabıta görevlileri, bu sırada aniden bastıran yağmurdan etkilenmemeleri için dışarıda namaz kılan bazı vatandaşlara şemsiye tuttu. Zabıta ekiplerinin bu davranışı alkış toplarken, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek çalışanları ödüllendirdi. Belediye Başkan Sait Ürek, mesai arkadaşlarını güzel davranışından dolayı tebrik ederek hediyeler takdim etti. Ürek, "Cami kalabalık olunca dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye zabıta ekiplerimiz şemsiye tutmuş, çok duygulandım. Kendilerini tebrik ediyorum bu güzel hareketlerinden dolayı. Bu yüzden kendilerine hediyeler vermek istedim" dedi.
Zabıta memuru Serdar Alkın ise dışarıda yağmur altında namaz kılan vatandaşları görünce kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Namaz kılan vatandaşlar yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye tuttuk namazları tamamlanıncaya kadar. Sonradan öğrendik biri bizim fotoğrafımızı çekmiş bu anda. Belediye başkanımıza destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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