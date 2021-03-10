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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ/PDY mensubu gözaltına alındı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ/PDY mensubu gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Euro Sahte Kimlik Akalan Yurt Dışı Terör Örgütü 


- Ankara’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma arayışında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma arayışında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu. Ayrıca söz konusu 6 şüphelinin araçlarında yapılan aramada sahte kimlik, 4 bin 550 euro, 3 adet halat ve aparatı, pusula ve çok sayıda termal kıyafet de ele geçirildi.
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