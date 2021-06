Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerden “40 bin ek atama” talebi

-Etkinlikten genel ve detay görüntüler (sloganlardan, posterlerden, afişlerden, bayrak sallamalardan görüntüler)

-Öğretmenlerin seslendirdikleri şarkılar

-Resim öğretmeninin Erdoğan portesini resmetmesi



( ANKARA ) ANKARA



- Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in davetiyle Ankara gelen yüzlerce öğretmen, bu yıl açıklanan 20 bin atama talebinin yetersiz olduğunu belirterek ek 40 bin atama daha talep etti.Ankara Ulus Meydanı bugün atama bekleyen öğretmenlerin yaptıkları “ek 40 bin atama” taleplerine sahne oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen ve atanmayı bekleyen yüzlerce öğretmen düzenledikleri etkinliklerle bir an önce meslek hayatlarına atılmak istediklerini belirtti.

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in ortak olarak düzenlediği programda Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.“Eğitim sürecinde tasarruf olmaz”Öğretmen açığının göz önüne alınarak atamaların yapılmasının gerektiğini söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Siz öğretmensiniz. Öğretmen olmak için eğitim fakültesine girdiniz, diploma aldınız, KPSS’de yüksek puan aldınız. Atanamadınız, çünkü sadece 20 bin kontenjan ayrıldı. Bu öğretmenlerimizi istihdam etmek zorundasınız. Yapılması gereken, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumunun oturup, önümüzdeki yıllarda ‘şu branştan şu kadar öğretmene ihtiyacım var’ diyerek eğitim fakültelerinin kontenjanını belirlemesi gerekir. Eğitim fakültelerimiz ortalama her yıl 40 bin mezun veriyor. Ek atama istiyoruz. Bu sene pandemi olmasına rağmen, yüz yüze eğitime başlayamamış olmamıza rağmen geçen sene 80 bin 583 olan ücretli öğretmen sayısı pandemiye rağmen 69 bin 326 olmuş. Resmi beyanlara göre geçen sene 144 bin olarak bildirilen öğretmen açığı pandemi koşullarına rağmen bir çok kademede 109 bin 616. Biz öğretmeniz, vatanseveriz. Memleketimizde bir sıkıntı olduğunda elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ülkemiz bir takım ekonomik sıkıntılar yaşıyor farkındayız ancak eğitimde tasarruf olmaz. Bir eksik yer bir fazla çalışırız ancak, geleceğimizi inşa edecek olan eğitim sürecinde tasarruf olmaz. Eğitimin ihtiyaç duyduğu bütün süreçler tamir edilmelidir. Onun için ek atama diyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu en masum ve en haklı talebe kayıtsız kalmayacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.“Aslında daha fazla öğretmen atanması gerekir”Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’da ek atamaların bir an önce gerçekleştirilmesini belirterek, “Öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılması kısa dönemde karlı bir uygulama gibi görünse de uzun vadede eğitimin çıktıları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 20 bin öğretmen atamasının üzerine ek 40 bin daha talep ediyor olmamız esasında öğretmen açığını tamamen kapatmıyor, ücretli öğretmenlik sorununu çözmüyor, Aslında daha fazla öğretmen atanması gerekir. bu süreçle eş zamanlı olarak ivedilikle ilave 40 bin öğretmen adayının ataması yapılmalıdır. Eğitimde kalite, ülkede huzur, alın terine saygı için gelin bu sese kulak verin, öğretmen açığını kapatın, ivedilikle ek 40 bin yeni atama yapın” açıklamalarında bulundu.“Bu sene 81 puan almama rağmen atamamız yapılmadı”Atama bekleyen coğrafya öğretmeni Hakan Pekar’da, atama istediğini söyleyerek “Ben Muş’tan geliyorum. 15 saatlik bir yoldan geliyorum. 28 saattir gözüme uyku girmedi. Coğrafya bölümü mezunuyum. Bu sene 81 puan almama rağmen atamamız yapılmadı. Bu sene 20 bin atama yeterli değil. 40 bin öğretmen emekli olmasına rağmen 20 bin atama verildi.

Biz Cumhurbaşkanımızdan ek 40 bin atama talep ediyoruz. Lütfen bize ses verin. Size güveniyoruz. En kısa sürede bu 40 bin atama müjdesini sizden bekliyoruz. Atama bekleye öğretmenler olarak bizlere yardımcısı olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından müzik öğretmenleri kendi besteledikleri şarkıları seslendirdi. Öğretmenler, “Ata bizi Erdoğan” isimli şarkılarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan atama talebinde bulundu. Resim öğretmenleri de Erdoğan’ın portre fotoğrafını resmederek atanma isteklerini kendilerine has bir şekilde dile getirdi. Yüzlerinde 40 bin atama yazılı maskelerle birlikte düdük çalıp slogan atan yüzlerce öğretmen de ellerinde bayraklarla atanmak istediklerini ifade etti.