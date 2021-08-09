- Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı - Ada sakinleri yangına kendileri müdahale etti



- Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınlarının, itfaiye ekiplerinin yetersizliği ve geç müdahalesi sonucu kontrolden çıkması üzerine, evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri harekete geçerek itfaiye ekipleri ile yan yana alevlere müdahale etti. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınları, itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıktı. Hava ekiplerinin ülkedeki diğer yangınlara müdahale etmesi nedeniyle müsait olmayışı ve çoğu zaman yoğun duman nedeniyle yanan bölgelere ulaşamaması nedeniyle adadaki birçok köy alevlere teslim oldu. Yangınlarda şu ana kadar 2 binden fazla ada sakini tahliye edilirken evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri ise tüm imkanlarını seferber ederek harekete geçti. Bir araya gelen ada halkı ev ve eşyalarını kurtarmak için itfaiye ekipleri ile yan yana alevlere müdahale etti. Ayrıca birçok bölgede yeniden alevlenmelerin yaşanması ve geçtiğimiz günlere göre daha güçlü rüzgarların meydana gelmesi nedeniyle durumun kritik olduğu Eğriboz Adası'nda itfaiye ekipleri, alevlerin Artemisio ve Galatsona köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Diğer yangın bölgelerinde ise itfaiye ekipleri, müdahale için gerekli suyun tükenmesi nedeniyle geri çekilmek zorunda kalıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 460 bin dönümden fazla arazinin yandığı ve 300'den fazla ailenin ise evsiz kaldığı ifade edildi.

