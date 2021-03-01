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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tuğgeneral sevk edildi

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tuğgeneral sevk edildi

-Şüphelinin adliyeye sevk edilişi

( ANKARA ) - ANKARA

Adli Kontrol General Güvenlik Güçleri Yakalama Kararı İstihbarat 


- Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de yakalanan FETÖ firarisi eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Ankara Adliyesine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ile bu kişilerin mahrem sorumlusu Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir'in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari durumdaki Cankıymaz hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı. Firari Cankıymaz, 25 Şubat’ta yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de güvenlik güçlerince yakalandı. Edirne’den Ankara’ya getirilen Cankıymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. (AS-
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