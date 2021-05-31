Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı

Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı

İnşaat alanından detay

İnşaat Alanı İş Güvenliği Beyin Kanaması İnşaat Firması Sağlık Ekipleri 

-Fotoğraf

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal Gökbel Mahallesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gerekli iş güvenliği almadığı ve sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesi ile tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Olay önceki gün sabah saatlerinde saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Karancı’nın çalışmakta olduğu inşaatta dengesini kaybederek önce havuz üzerindeki beton zemine sonra da havuza düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Genç, ihbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin çevre güvenliğini sağladığı ve geniş tahkikat başlatılan kazada Marmaris Cumhuriyet Savcılığını tarafından yapılan soruşturmanın ardından görgü tanıkları dinlendi, olay yerini gören kamera kayıtları incelendi. Talihsiz gencin dengesini kaybederek düştüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında villa inşaatı mühürlenerek çalışmalar durduruldu. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki gencin dengesini kaybederek can verdiği inşaat firmasının sahibi Z.Ç., gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. (GK-İK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement