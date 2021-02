Yüksekovalı besicilerin zorlu kış mücadelesi

-Drone'dan görüntü

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminin uzun ve çetin geçmesiyle besiciler hayvanlarını beslemek için yoğun bir mesai harcıyor. Kar kalınlığının merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi bulduğu Yüksekova'da, besiciler hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava ve kar yağışıyla mücadele ediyor. İlçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan aileler, güne erken saatlerde başlayarak ahırların yolunu tutuyor. Ahırın etrafında biriken karları uzun bir uğraş sonunda temizleyen köylüler, buraya at yardımıyla ot taşıyor. Akşama kadar 3 sefer yaparak, hayvanlarını bu şekilde otlatıyorlar. Besiciliğin zorlu bir iş olduğunu belirten Haci Arslan, “Kışımız 6 ay boyunca böyle kar temizlemekle, soğukla mücadeleyle geçiyor. Bugün buraya sabah saatlerinde geldik. Biriken karları temizledik. Hayvanlarımız için ot taşıdık. Bu işlemi 6 ay boyunca yapıyoruz" dedi.

"Kış mevsimi bizim zorlu sürecimiz’’ Zorlu kış sürecini yaşadıklarını söyleyen besicilerden Murat Arslan da, “Nisan ayına kadar işimiz karla mücadele etmek. Bazen tipi oluyor eve gidip gelmekte çok zorluk yaşıyoruz. Yazın ot biçmekle geçiyor, kışın kar temizlemekle geçiyor. Bu şekilde zorlu bir yaşamımız var. Yazın ovada biçtiğimiz otları traktör yardımıyla köyde stokluyoruz. İşte gördüğünüz gibi hayvanlarımızı beslemek için at yardımıyla kızakla otları taşıyoruz" ifadelerini kullandı. "Yaz kış geçimimiz hayvancılık’’ Ailece bu işi yaptıklarını söyleyen Yaşar Arslan ise "Her birimizin görevi ayrı. Kimimiz otları taşıyor, kimimiz ise koyunlarla ilgileniyor. Hayvancılık zorlu olsa da geçim kaynağımızdır. Şu an çoğu koyunumuz doğuruyor, çoğu da gebe olduğu için gece geç saatlerde en az 2-3 kez ahırda kontrol ediyoruz. Yeni doğan kuzu ve oğlakları yeri geldiğinde biberonla besliyoruz" şeklinde konuştu.

