-Park bahçe ve diğer yerlerde yoğunluk

-Başkan röportaj



( BİLECİK -ÖZEL) Yüksek riskli Bilecik'te vatandaşlar ev yerine sokakları tercih ediyor-Yetkililer ve duyarlı vatandaşlar tedirgin-Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin "Vatandaşlarımızın 'oldu, bitti, geçti' dememeleri lazım" BİLECİK



- Korona virüs (Covid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bilecik'te her 100 bin kişide vaka sayısı 60,84 oranına ulaşırken, halkın ev yerine sokakları tercih etmesi yetkililer ve duyarlı vatandaşları tedirgin ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haritada, önceki haftaya göre yüzde 100 vaka artışı görülen Bilecik turuncu renkte yer aldı. İlde kademeli normalleşme sebebiyle çoğu işyeri faaliyete girerken, vatandaşlar da sokakları doldurdu. Başta kafe, kıraathane ve lokantalarında yoğunluklar görünürken vatandaşlar sayının daha da artmasından korkuyor. "Vatandaşlarımızın oldu, bitti, geçti dememeleri lazım" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunarak, "Pandemi şehrimizde ve tüm dünyada olduğu gibi etkisini maalesef halen sürdürmekte. Son dönemde aldığımız rakamlarla turuncu düzeydeyiz yani riskli bölgedeyiz. Bilecik’te en son bu yüzde 100, binde 60 gibi. Şimdi bir köyümüz daha karantinaya alındı. Son aldığım bilgiye göre,İkizce Köyü'nde 22 vaka varmış. Bundan önce Elmabahçe Köyü'nde yoğunluk vardı. İkisi de karantinaya alındı. Biz de turuncu bölgede yüz binde 60 yüksek bir oranmış gibi görünse de aslında Bilecik 250 bin nüfus desek, 100 binde 60, yaklaşık yüzde 20-30 vaka var, tüm coğrafyamızda. O yüzden çok aşırı paniğe gerek yok, çünkü yüzdemizi arttıran 3 köy karantinaya alınmış. Yoksa ilin geneli çok kötü diyemeyiz. Bunun yanında dediğimiz köyler olsun biraz gevşetildiğinde ne olduğunu bize gösteriyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımızdan oldu, bitti, geçti, canım sıkıldı demeden bir müddet daha öncelikle maskesiyle ve diğer sosyalleşmemeyle biraz daha uğraşacaklar. Hepimizin sağlığı özellikle de gelecek nesillerin sağlığı için bir süre daha buna katlanmak zorundayız" dedi.





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