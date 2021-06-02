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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yük asansörünün altında can veren market sorumlusu toprağa verildi

- Yük asansörünün altında can veren market sorumlusu toprağa verildi

Cenaze namazının kılınması

Hastane Yük Asansörü Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-Tabutun omuzlarda cenaze aracına taşınması
-Olayın meydana geldiği market (Arşiv)
-FOTO

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da üzerine yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk babası Orhan Şafak Sezgin, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün öğle saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1841. Sokak’ta bir marketler zincirinin şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen Orhan Şafak Sezgin’in (35) üzerine yük asansörü düştü. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan Şafak Sezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırılan Sezgin'in cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Evli ve bir çocuk babası Orhan Şafak Sezgin için öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Sezgin’in ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Şafak Sezgin’in cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. (ARD-MD-AH-
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