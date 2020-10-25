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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- YPG/PKK'lı teröristler Fransa karşıtı gösteri yapan gruba ateş açtı: 2 yaralı

- YPG/PKK'lı teröristler Fransa karşıtı gösteri yapan gruba ateş açtı: 2 yaralı

Saldırı anı

Protesto İslam Karikatür Terör Örgütü Teröristler 

-Gösteriden görüntü

( DEYR EZ ZUR ) DEYR EZ ZUR

- Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusundaki Graniç kasabasında terör örgütü YPG/PKK militanları, Fransa'yı protesto eden halka ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının ardından İslam dünyasında başlayan tepkiler sürüyor. Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusundaki Graniç kasabasında halk, Fransa'yı protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, Fransa aleyhine sloganlar atarak Macron'u kınadı. Gösteri sırasında terör örgütü YPG/PKK militanları sivillerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 sivilin yaralandığı duyuruldu.
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