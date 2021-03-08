Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
YOZGAT - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yozgat'ta köy okulunda öğrencilerle buluştu

YOZGAT - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yozgat'ta köy okulunda öğrencilerle buluştu

- TÜBİTAK tarafından Yozgat 'ta köy okulunda düzenlenen etkinlik - Kayseri Bilim Merkezi uzmanları ve öğrencilerin yaptığı deneyler - T ÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması - Öğrencilerin konuşması - Deney yapan öğrencilerYOZGAT (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.Mandal, ziyarette Hüseyin ve Saffet Coşkun İlk ve Ortaokulundaki öğrenci ve öğretmenlere, TÜBİTAK hakkında bilgi verdi.Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Mandal, gazetecilere, 8 - 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinde planladıkları etkinliklerin ilkini Yozgat 'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mandal, çocuk ve gençlerle bir araya gelerek, bilim ve teknolojiye karşı içlerindeki heyecanı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "Kayseri Bilim Merkezi'mizle yarım günlük etkinliğimiz var. Öğrencilerimizle bazı deneyler yaptık. Kendileri, hayatlarında belki çok zor dedikleri dezenfektan yapmayı, elektrikli motor geliştirmeyi, bilim gösterileri kapsamında sıvı azot deneyini gözlemlediler." dedi.
Bugünün değil geleceğin de sorunlarını çözecek gençlere ve çocuklara duyduğu güveni dile getiren Mandal, 81 ilde 81 bilim ve teknoloji söyleşisi yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:"Bu vesileyle öğrencilerimizdeki bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan bunu da bilim temelli yapacak yetkinliğe sahiptir. Biz de bu çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz. Genç öğrencilerimizle gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için insanlık için yapmak istiyoruz. Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları bilim ve teknolojiyle çözeceğimize inanıyoruz, bunun için de en önemli ihtiyaç olan insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapacağız."Öğrencilerin bilime ve teknolojiye yönlendirilmesini isteyen Mandal, "Öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz öğrencilerimizi bizim bilim fuarlarımıza dahil etsinler, teknoloji atölyelerimiz var, oraya öğrencilerimizi bekliyoruz. Önümüz açık, imkanlarımız var. Devletimizin sunduğu imkanlar var, bu hafta boyunca bu imkanları daha iyi tanıtabilmek için buralardayız." diye konuştu.
Ziyarette, Kayseri Bilim Merkezi uzmanlarınca öğrencilerle birlikte çeşitli deneyler yapıldı.

Teknoloji Öğretmenler Öğretmen Nitelik Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı