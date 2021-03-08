YOZGAT - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yozgat'ta köy okulunda öğrencilerle buluştu
- TÜBİTAK tarafından Yozgat 'ta köy okulunda düzenlenen etkinlik - Kayseri Bilim Merkezi uzmanları ve öğrencilerin yaptığı deneyler - T ÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması - Öğrencilerin konuşması - Deney yapan öğrencilerYOZGAT (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.Mandal, ziyarette Hüseyin ve Saffet Coşkun İlk ve Ortaokulundaki öğrenci ve öğretmenlere, TÜBİTAK hakkında bilgi verdi.Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Mandal, gazetecilere, 8 - 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinde planladıkları etkinliklerin ilkini Yozgat 'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mandal, çocuk ve gençlerle bir araya gelerek, bilim ve teknolojiye karşı içlerindeki heyecanı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "Kayseri Bilim Merkezi'mizle yarım günlük etkinliğimiz var. Öğrencilerimizle bazı deneyler yaptık. Kendileri, hayatlarında belki çok zor dedikleri dezenfektan yapmayı, elektrikli motor geliştirmeyi, bilim gösterileri kapsamında sıvı azot deneyini gözlemlediler." dedi. Bugünün değil geleceğin de sorunlarını çözecek gençlere ve çocuklara duyduğu güveni dile getiren Mandal, 81 ilde 81 bilim ve teknoloji söyleşisi yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:"Bu vesileyle öğrencilerimizdeki bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan bunu da bilim temelli yapacak yetkinliğe sahiptir. Biz de bu çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz. Genç öğrencilerimizle gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için insanlık için yapmak istiyoruz. Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları bilim ve teknolojiyle çözeceğimize inanıyoruz, bunun için de en önemli ihtiyaç olan insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapacağız."Öğrencilerin bilime ve teknolojiye yönlendirilmesini isteyen Mandal, "Öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz öğrencilerimizi bizim bilim fuarlarımıza dahil etsinler, teknoloji atölyelerimiz var, oraya öğrencilerimizi bekliyoruz. Önümüz açık, imkanlarımız var. Devletimizin sunduğu imkanlar var, bu hafta boyunca bu imkanları daha iyi tanıtabilmek için buralardayız." diye konuştu. Ziyarette, Kayseri Bilim Merkezi uzmanlarınca öğrencilerle birlikte çeşitli deneyler yapıldı.
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