Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanı yaşadı

Yozgat’ta öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanı yaşadı

sınıftan görüntü

İlkokul Öğrencisi Öğretmen Kullar Öğrenciler Yüz Yüze 

-Öğrencilerin teneffüs arasından görüntü
-Röportajlar
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta uzun bir aranın ardından köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitime başlandı. Yozgat’ta 123 okulda 10 bin 628 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi eğitim öğretime başlamanın sevincini yaşadı. Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Esenli Köyü İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı okulda Vali Polat, öğrenciler ile sohbet etti. Öğrenciler teneffüs aralarında arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak oyun oynadı. Öğrencilerin okullarını, okulların da öğrencilerini özlediğini belirten Polat, "Umarım bu süreci de en iyi şekilde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak atlatırız ve 1 Mart'ta da ikinci aşamayı açarız. İlerleyen zamanda da tüm öğrencilerimizi okullarda görürüz. Tedbirlerimize uyarsak çocuklarımız en kısa zamanda okullarıyla buluşacaktır" dedi.
Öğrencilerden Sümeyye Altınok, okulu çok özlediğini söyleyerek “Uzaktan eğitimle arkadaşlarımla yan yana gelemiyoruz ve onları çok özlüyorum. Okulumu ve öğretmenimi de özlemiştim. Uzaktan eğitimde öğretmenimi de fazla göremiyorum. Yüz yüze eğitim daha güzel oldu" şeklinde konuştu.
Merve Saraç ise okulların açıldığı için mutlu olduğunu söyleyerek “Yüz yüze eğitim çok güzel. Arkadaşlarımla birlikte oluyoruz. Okulda maske ve mesafe kurallarına dikkat ediyorum” ifadelerine değindi. (BMG-GF-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı