YOZGAT - Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
- Sürücüleri durdurup kimlik ve izin belgelerini kontrol eden emniyet ekipleri - Cadde ve sokaklarda gezen mahalle bekçileri - Temizlik yapan belediye işçisi - Boş kalan cadde ve sokaklarYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Kent merkezinde kavşak noktalarında tedbir alan emniyet ekipleri, sürücüleri durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.Mahalle bekçileri de sokakları kontrol etti.
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