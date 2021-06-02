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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
YOZGAT - Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine acı haber verildi

YOZGAT - Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine acı haber verildi

- Köyün girişine ve okula bayrak asılması - Şehit evine bayrak asılması - Şehit babası Şevket Koçak'ın konuşmasıŞehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Yozgat 'taki ailesine acı haber verildiYOZGAT (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Yozgat 'ta yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Askeri yetkililer, Koçak'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyünde yaşayan Şevket ve Keziban Koçak çiftinin evine giderek, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.Baba Şevket Koçak, gazetecilere, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz." dedi.
Evli olan Koçak'ın 3 yıl önce öğretmenliği bırakıp subaylığa geçtiği öğrenildi.Şehidin cenazesi, bugün köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.Jandarma Teğmen Baki Koçak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren - 11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021 - 63" operasyonu esnasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

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