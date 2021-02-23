YOZGAT - Koronavirüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
- Yozgat 'ta caddelerdeki insan yoğunluğu - Polislerin anons yaparak vatandaşları uyarması - Vatandaş ile röportajYOZGAT - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde 100 binde 37,70 koronavirüs vaka sayısıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk da artmaya başladı. Emniyet ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.Aşağı Nohutlu Mahallesi muhtarı Rasim Demirkapak, devletin koyduğu kurallara herkesin uyması gerektiğini söyledi.
Demirkapak, "Herkesin maske, mesafe kurallarına uyması lazım. Devlet ne kadar koşturursa koştursun, vatandaşın kendisinin kurallara uyması gerekir. İnşallah vatandaşlar kurallara tam uyar da bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz." dedi.
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