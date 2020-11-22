YOZGAT - Kimliğini unutan adaylar için polisler seferber oldu
- Polislerin adayları Yozgat Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne götürmesi - Nüfus müdürlüğünde adayların kimliklerinin çıkartılması - Adayların tekrar sınav merkezlerine götürülmesi - Adayların polislere teşekkür etmesi - Adayların koşarak binaya girmeleriKPSS Ortaöğretim sınavıYOZGAT - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 - KPSS Ortaöğretim) Yozgat 'da yapıldı.Kimliğini unutan adaylar için ise polisler seferber oldu. Adayları araçlarıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götüren polis, kimliklerini çıkarttıktan sonra tekrar sınava yetiştirdi.
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